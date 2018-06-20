В Чувашии назначены заместители глав Минприроды и Минюста

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал накануне два распоряжения о назначении. В результате в регионе появились новые замминистра природных ресурсов и юстиции.

Замглавы Минприроды Чувашии стал Николай Косулин. В начале этого месяца он был признан победителем конкурса на замещение вакантной должности замминистра. До этого Косулин возглавлял отдел по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

На должность замминистра юстиции назначена Роза Лебедева. Ранее она работала в Госслужбе по конкурентной политике и тарифам Чувашии и заместителем руководителя секретариата администрации главы республики.

Также Моторин назначил руководителя аппарата Общественной палаты Чувашии. Им стал Евгений Бондарев.