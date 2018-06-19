В Кремле рассказали о содержании письма Ким Чен Ына Путину

В послании главы КНДР Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину говорилось о намерении поддерживать контакты на высшем уровне. Об этом сообщил помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков.



«Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты на высшем уровне», — сказал он.

Он отметил, что информации о возможных контактах двух лидеров в письме не было, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 14 июня председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле передал главе государства письмо от главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Путин в свою очередь подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.