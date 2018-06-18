Компенсация за пониженные пошлины на импорт автокомпонентов в России может вырасти в 7 раз

В этом году сумма компенсации из бюджета РФ размера пошлин на импорт автокомпонентов в рамках промышленной сборки может вырасти с 0,6 млрд до 4,4 млрд рублей. Соответствующая поправка в бюджет 2018 года была одобрена на сегодняшнем заседании комитета по бюджету Госдумы.

Первый зампред думского комитета по экономполитике Владимир Гутенев сообщил, что в ходе процесса присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО) были согласованы механизм промышленной сборки, а также временные изъятия.

«Эти изъятия истекают 1 июля 2018 года. Изменения коснутся 180 товарных позиций, по которым ставка повысится в среднем с 1 до 6,5% от таможенной стоимости. При этом есть закон, где предусматривается компенсация ввозимых автокомпонентов в связи с отменой льготных таможенных ставок», — цитирует Гутенева «Финмаркет».

Ранее стало известно, что Минфин РФ поддержит дальнейшее снижение порога беспошлинной интернет-торговли.