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Агентство Fitch подтвердило рейтинги Кировской области

12:15, 18.06.2018
Агентство Fitch подтвердило рейтинги Кировской области
Фото: solvencyiiwire.com

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Кировской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом.

Краткосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Стоит отметить, что рейтинги отражают волатильные, но улучшающиеся бюджетные показатели Кировской области и ожидания Fitch, что долг области стабилизируется в среднесрочной перспективе на фоне близкого к равновесному бюджета, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее агентство Fitch отозвало рейтинги Казани из-за отсутствия необходимой информации

ЭкономикаФинансы Кировская область
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