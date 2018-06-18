Агентство Fitch подтвердило рейтинги Кировской области

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Кировской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом.

Краткосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Стоит отметить, что рейтинги отражают волатильные, но улучшающиеся бюджетные показатели Кировской области и ожидания Fitch, что долг области стабилизируется в среднесрочной перспективе на фоне близкого к равновесному бюджета, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее агентство Fitch отозвало рейтинги Казани из-за отсутствия необходимой информации