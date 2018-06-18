В метро разрешат фото- и видеосъемку и запретят курение электронных сигарет

Министерство транспорта РФ доработало проект типовых правил пользования метро. В новой редакции появилась рекомендация разрешить пассажирам фотографировать и снимать видео в подземке.



Фото- и видеосъемку разрешат «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации, передают «Известия» со ссылкой на протокол заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе.

Такой подход обусловлен тем, что в метрополитенах разных городов установлены свои правила. Например, в Самаре разрешена фотосъемка без вспышки. Все виды съемок разрешены в метро в Казани, а в правилах метрополитенов Нижнего Новгорода фотосъемка не упоминается.

При этом Минтранс предлагает запретить курение электронных сигарет. Кроме того, в метро планируют установить размер багажа, который можно провозить бесплатно. Ручная кладь не должна будет превышать 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота).

В Союзе пассажиров отметили, что нововведения нуждаются в дополнительной обработке.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ опубликовал проект приказа по изменению правил досмотра и допуска пассажиров к поездам.