Сегодня в Татарстане без осадков и до +21

В субботу, 16 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.

В Казани днем ожидается от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +18°С.