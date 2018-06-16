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Сегодня в Татарстане без осадков и до +21

05:35, 16.06.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +21
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 16 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.

В Казани днем ожидается от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +18°С.

Общество Татарстан
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