Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства. Такую реакцию КНР вызвали заявления Пентагона по поводу переброски Пекином вооружений на территории в Южно-Китайском море.



«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством», — цитирует «Газета.ру» вице-президента Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэя.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил КНР в нарушении международных норм в связи с размещением оружия на спорных территориях. Он предупредил Пекин о возможных последствиях, так как действия Китая якобы напрямую связаны с военными целями.

Напомним, Пекин разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех островах архипелага Спратли (кит. Наньша) в Южно-Китайском море.