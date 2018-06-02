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Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

23:01, 02.06.2018
Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела
Фото: zh.wikipedia.org

Власти Китая обвинили США во вмешательстве во внутренние дела государства. Такую реакцию КНР вызвали заявления Пентагона по поводу переброски Пекином вооружений на территории в Южно-Китайском море.

«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством», — цитирует «Газета.ру» вице-президента Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэя.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил КНР в нарушении международных норм в связи с размещением оружия на спорных территориях. Он предупредил Пекин о возможных последствиях, так как действия Китая якобы напрямую связаны с военными целями.

Напомним, Пекин разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех островах архипелага Спратли (кит. Наньша) в Южно-Китайском море.

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