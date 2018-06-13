КПРФ и ЛДПР могут получить почти 2 миллиарда рублей за участие в прошедших выборах

Новый законопроект позволит партиям КПРФ И ЛДПР получить на двоих 1,94 млрд рублей за участие в прошедших выборах президента.



Нововведения предполагают повышение «стоимости» голоса избирателя на президентских выборах с 20 до 152 рублей, передает «Интерфакс».

По итогам президентской кампании 2018 года финансирование ЛДПР и КПРФ предлагается увеличить в 7,6 раза.

Отмечается, что профильный Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений принял поправку к законопроекту о финансировании партий. Проект рассмотрят во втором чтении в четверг, 14 июня.