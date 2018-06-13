В Башкирии прошел митинг против переселения в новое жилье

В башкирском городе Туймазы 10 июня прошел митинг жильцов аварийных домов. Они выступили против переселения в новый микрорайон «Чулпан-2».

В основном жильцы недовольны тем, что новые дома расположены далеко от центра города.

«Нас расселяют к черту на кулички, далеко от поликлиники и центра города жить возле конюшни», — приводит «Медиакорсеть» слова одной из участниц митинга.

Глава администрации города Эдуард Рахматуллин рассказал, что прокуратура не раз проверяла законность расселения. Он подчеркнул, что переселение в новый микрорайон также не было секретом.

«По закону, не согласные могут обратиться в суд за положенной компенсацией», — заявил градоначальник.