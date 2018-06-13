В Башкирии объем кредитов для бизнеса сократился на 12%, до 91,3 миллиарда рублей

В Башкирии по итогам I квартала 2018 года юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели получили банковских кредитов на сумму в 91,3 млрд рублей. По сравнению с январем—мартом 2017-го этот показатель сократился на 12%.

При этом объем рублевых кредитов снизился лишь на 7%, тогда как кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах показали падение на 71%.

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что основная масса кредитов пришлась на обрабатывающие производства. Предприятия из этой сферы взяли за первые три месяца года кредитов на общую сумму в 36,8 млрд рублей.

Самые значительные по закредитованности сферы обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования, а также химическое производство.

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Напомним, что за 2017 год башкирский бизнес набрал кредитов на 600 млрд рублей.