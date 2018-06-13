Ульяновские чиновники смогут отдыхать на курорте за счет бюджета

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поддержал инициативу возобновления документа, согласно которому чиновникам с опытом и членам их семей бюджет будет оплачивать расходы на отдых.

Стоит отметить, что постановление было принято еще в 2011 году, но спустя год его действие пришлось остановить из-за нехватки денег в регионе. С 2018 года документ вновь начнет работать, пишет интернет-портал «Улград».

Согласно постановлению, областные чиновники, имеющие стаж в 5 и более лет, даже вышедшие на пенсию, смогут раз в два года получать из бюджета компенсацию стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. А раз в три года компенсация будет выдаваться и на путевку для одного из членов семьи чиновника.

Размер компенсации зависит от стажа госслужбы. Служащий, проработавший более 15 лет, сможет получить до 30 тыс. рублей, более 10 лет — до 18 тыс. рублей, более 5 лет — до 10 тыс. рублей. Компенсация для члена семьи служащего составит 5 тыс. рублей. К слову, если чиновник не подаст документы на компенсацию за путевку, раз в два года он обязан будет получить предусмотренные на нее деньги.

Отметим, что, по данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в 2017 году составила 118,8 тыс. рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с 2016 годом.



