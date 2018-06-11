Мэр Пензы распорядился убирать с улиц тополиный пух

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился убирать с улиц тополиный пух. На совещании 10 июня он поручил чиновникам ответственно подойти к этому вопросу.

«Ситуацию с благоустройством нужно оперативно и регулярно мониторить, чтобы на всех этапах празднования городские площадки содержались в чистоте и порядке», — приводит слова мэра пресс-служба администрации.

Сегодня в МУП «Пензадормост» отчитались о работах. По данным предприятия, сейчас санитарная уборка проводится на улицах Московская, Славы, Кижеватова и других.

Директор МУП Юрий Парастаев отметил, что по поручению главы администрации благоустройство городских территорий ведется в постоянном режиме. По его словам, работы продолжатся и ночью.