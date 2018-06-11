Власти Удмуртии разработали новую туристическую программу «7 рек»

Минкульт Удмуртии совместно с Фондом развития национального туризма и управлением МЧС по республики разработали туристическую программу «7 рек». Проект предполагает семь водных маршрутов по рекам Иж, Кильмезь, Кырыкмас, Чепца, Сива, Вала и Лоза.

Власти республики пообещали благоустроить места отдыха на маршрутах, очистить русла рек, сообщается на сайте «Источник»

«Вместе со службой спасения, администрациями районов и организаторами сплавов планируется агитационная программа по культуре безопасности, экологическому просвещению», — говорится в сообщении.

Предполагается, что туристам, прошедшим все семь маршрутов, будет присвоено звание «Речной волк». Детям за три пройденных маршрута планируется давать звание «Речной юнга».