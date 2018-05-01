В Екатеринбурге при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек

В Екатеринбурге в результате взрыва газа и пожара в девятиэтажном жилом доме пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«В результате инцидента, по предварительным данным, погибших не имеется, пострадали 11 человек, из них шесть госпитализированы, в том числе трое детей, пять человек отказались от госпитализации», — сказано в сообщении ведомства.

Возможной причиной ЧП стало самовольное подключение газоснабжения в одной из квартир дома.



Сейчас на месте инцидента работают представители экстренных служб. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливается точное число пострадавших.

Напомним, что в марте в Мурманске при взрыве бытового газа в жилом доме один человек погиб, еще пятеро пострадали.