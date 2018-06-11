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Супруга президента Сирии встретилась с российской делегацией

00:32, 11.06.2018
Супруга президента Сирии встретилась с российской делегацией
Фото: commons.wikimedia.org / Cropbot

Супруга президента Сирии Асма Асад встретилась с российской делегацией.

«Поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад, известная своей гуманитарной деятельностью, поддержкой семей, потерявших на войне близких», —цитирует депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, который возглавляет делегацию, «Интерфакс».

Ранее сирийская делегация подарила муфтию РТ Камилю хазрату Самигуллину издание уникального Корана.

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