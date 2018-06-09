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Ялалов одобрил восстановленный в Уфе «Дом Бушмариных»

19:07, 09.06.2018
Ялалов одобрил восстановленный в Уфе «Дом Бушмариных»
Фото: facity.info

Мэр Уфы Ирек Ялалов проинспектировал ход реставрации ряда объектов культурного и архитектурного наследия. Он одобрил результат работ по восстановлению полностью снесенного «Дома Бушмариных».

«К сожалению, в 2006 году объект культурного наследия «Дом Бушмариных» был снесен, и в течение нескольких лет мы обсуждали тему восстановления данного объекта», — приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Также Ялалов проверил работы на таких объектах, как «Дом Паршина», «Усадьба братьев Соловьевых, Восточный и Западный дом» и дом «Уфимской губернской земской управы».

Недвижимость Башкортостан
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