Ялалов одобрил восстановленный в Уфе «Дом Бушмариных»

Мэр Уфы Ирек Ялалов проинспектировал ход реставрации ряда объектов культурного и архитектурного наследия. Он одобрил результат работ по восстановлению полностью снесенного «Дома Бушмариных».

«К сожалению, в 2006 году объект культурного наследия «Дом Бушмариных» был снесен, и в течение нескольких лет мы обсуждали тему восстановления данного объекта», — приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Также Ялалов проверил работы на таких объектах, как «Дом Паршина», «Усадьба братьев Соловьевых, Восточный и Западный дом» и дом «Уфимской губернской земской управы».