В Челнах запустили бесплатный общественный Wi-Fi

В Набережных Челнах начал работать бесплатный Wi-Fi. Челнинцы могут воспользоваться 11 точками доступа, из них три на бульваре Энтузиастов, четыре на Боровецком бульваре, две на Набережной им. Ф. Табеева и две на площади возле ДК «Энергетик».



Средний радиус зоны обслуживания составляет 1 км, пропускной способностью до 50 Мбит/с. Услуга была запущена в рамках реализации проекта по созданию общедоступного Wi-Fi в городе.

«Для того чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, нужно пройти процедуру авторизации на портале Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА). Для этого нужно подключиться к «DOM.RU Wi-Fi»», — говорится в сообщении мэрии Набережных Челнов.

После этого пользователь автоматически попадет на страницу авторизации. Далее необходимо выбрать пункт «Войти через Госуслуги», ввести логин и пароль. Отмечается, что скорость для каждого пользователя составит не менее 5 Мбит/с.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить Wi-Fi все села с населением от 100 человек.