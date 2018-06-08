РКБ Мордовии возглавил руководитель Торбеевского района республики

Главврачом Республиканской клинической больницы Мордовии назначен глава Торбеевского района республики Сергей Ладяев. Таким образом 40-летний чиновник возвращается в медицину.

На посту руководителя района анестезиолог-реаниматолог находился с 2016 года, передает портал stolica-s.su.

Издание также отметило, что в скором будущем РКБ может быть объединена с Республиканским перинатальным центром.

Ладяев родился в Торбеево 17 июля 1977 года. Окончив МГУ имени Огарева, трудился в клинической ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология», а затем врачом анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи в Саранске. После этого работал в Москве.