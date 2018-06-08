Уроженка Уфы Земфира не сможет выступить в городах проведения ЧМ-2018 по футболу

Российская исполнительница, уроженка Уфы Земфира сообщила, что не сможет выступить в Калининграде и Нижнем Новгороде. По ее словам, это связано с проведением чемпионата мира по футболу. Ранее планировалось, что певица примет участие в фестивалях в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).

«Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от нас причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», — сообщила она в своем Instagram.