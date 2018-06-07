Власти Удмуртии возобновили строительство заброшенных поликлиники, детсада и двух школ

В Удмуртии возобновили строительство четырех социальных объектов, долгие годы остававшихся недостроенными.



Среди долгостроев корпус поликлиники в Ленинском районе Ижевска, детский сад по улице Баранова в Ижевске на 220 мест и две школы в Алнашском и Завьяловском районах на 550 и 160 мест соответственно.

«В 2018 году на завершение строительства поликлиники в Ленинском районе Ижевска Удмуртия получила 274 млн рублей из резервного фонда президента РФ. В мае в новом корпусе поликлиники возобновились строительные работы», — сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что здание достроят уже в этом году. После процедуры лицензирования больница должна начать прием пациентов весной 2019 года.