В Казани 9 июня обсудят сроки выноса газопровода из Салмачей за черту города

В субботу, 9 июня, в Казани состоится совещание с представителями «Газпрома», на котором будет решаться вопрос о конкретных сроках выноса газопровода из Салмачей за черту города. Об этом на публичных слушаниях по генплану Казани в поселке Мирный рассказал руководитель группы разработчиков Олег Григорьев.

На предыдущих обсуждения генплана выяснилось, что он окончательно закрепляет невыполнение «Газпромом» ранее принятого решения о выносе магистральных газопроводов за пределы городской черты.

Тогда Григорьев пояснил, что «если газопровод и вынесут, останутся другие трубы, продуктопровод», а значит, останется и охранная зона в которую попадает значительное число жителей поселка Салмачи.

