Новости общества

16:28 МСК
Новости раздела
Общество

Талия Хабриева останется главой Института законодательства при Кабмине РФ еще пять лет

14:55, 06.06.2018 1
Талия Хабриева останется главой Института законодательства при Кабмине РФ еще пять лет
Фото: kremlin.ru

Правительство РФ продлило полномочия Талии Хабриевой на посту руководителя Института законодательства и сравнительного правоведения при Кабмине РТ. Информация об этом содержится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, говорится, что Хабриева продолжит занимать свой пост в течение еще пяти лет.

Талия Хабриева — уроженка Казани, академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор.

Она также является заслуженным юристом РФ и членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы). Занимает пост директора института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации с 2001 года.

В прошлом году Талия Хабриева вошла в общественный совет при Пенсионном фонде России.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:08
    Удивительно! Какой капитальный труд она сотворила?
    По виду не скажешь, что академик.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем