Талия Хабриева останется главой Института законодательства при Кабмине РФ еще пять лет

Правительство РФ продлило полномочия Талии Хабриевой на посту руководителя Института законодательства и сравнительного правоведения при Кабмине РТ. Информация об этом содержится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, говорится, что Хабриева продолжит занимать свой пост в течение еще пяти лет.

Талия Хабриева — уроженка Казани, академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор.

Она также является заслуженным юристом РФ и членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы). Занимает пост директора института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации с 2001 года.



В прошлом году Талия Хабриева вошла в общественный совет при Пенсионном фонде России.