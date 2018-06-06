Новичок «Салавата Юлаева» Марк Рубинчик: «Хочется побеждать и достичь максимальных вершин»

Новичок ХК «Салават Юлаев» Марк Рубинчик поделился своими ожиданиями с пресс-службой уфимского клуба:



— После предложения «Салавата» недолго думал и практически сразу принял решение вернуться на родину, в Россию. «Салават Юлаев» — клуб с историей, всегда остающийся на лидирующих ролях в КХЛ. Доволен, что именно эта команда была заинтересована во мне. Я, в свою очередь, готов приложить максимум усилий, чтобы помогать команде и двигаться вперед.

Хочу показать, что я уже готов к взрослому хоккею. Доказать тренерам, что мне можно доверять в любой игровой ситуации. Хочется побеждать и достичь максимальных вершин с «Салаватом». Также надеюсь попасть на чемпионат мира в составе молодежной сборной, — сказал нападающий.

