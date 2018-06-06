«Казаньоргсинтез» произвел рекордный объем полиэтилена за всю историю предприятия

Фото: Роман Хасаев

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2017 год. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов сообщил, что за 2017 год объем произведенной товарной продукции предприятия превысил 1 миллион тонн, в том числе полиэтиленов 726 513 тонн. Это максимальный объем полиэтилена за всю историю «Казаньоргсинтеза».

Показатель использования производственных мощностей предприятия увеличился с 92% в 2016 до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню прошлого года. В 2017 году экспорт продукции «Казаньоргсинтеза» в натуральном выражении увеличился на 16,8% относительно 2016 года, обеспечив свыше 15 млрд рублей выручки. В 2017 году предприятие возобновило сотрудничество с Грузией, стало осуществлять поставки в Хорватию и Армению.