«Казаньоргсинтез» произвел рекордный объем полиэтилена за всю историю предприятия
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2017 год. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов сообщил, что за 2017 год объем произведенной товарной продукции предприятия превысил 1 миллион тонн, в том числе полиэтиленов 726 513 тонн. Это максимальный объем полиэтилена за всю историю «Казаньоргсинтеза».
Показатель использования производственных мощностей предприятия увеличился с 92% в 2016 до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню прошлого года. В 2017 году экспорт продукции «Казаньоргсинтеза» в натуральном выражении увеличился на 16,8% относительно 2016 года, обеспечив свыше 15 млрд рублей выручки. В 2017 году предприятие возобновило сотрудничество с Грузией, стало осуществлять поставки в Хорватию и Армению.
Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в Группу компаний «ТАИФ»). Производит более 40% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. В перечне продукции — полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты (всего более 170 наименований). Объем годового производства — 1,7 млн тонн. Предприятие поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира.
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