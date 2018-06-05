Министр внутренних дел Колокольцев проверил готовность самарской полиции к ЧМ-2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Глава МВД России Владимир Колокольцев посетил Самару в рамках рабочей поездки по городам, принимающим ЧМ-2018.

Колокольцев побывал в пункте временной дислокации отряда полиции, где будут работать сотрудники правопорядка во время мундиаля. Для силовиков оборудованы современные корпуса с комнатами психологической разгрузки, круглосуточным медпунктом и спортивными площадками с тренажерами.

Также генерал полиции посетил стадион «Самара Арена», осмотрев современную спецтехнику, позволяющую качественно решать поставленные задачи по охране порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Стоит отметить, что всего для обеспечения порядка в Самару прибудут порядка 10 тысяч полицейских и 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии. Иногородних правоохранителей заселят в общежития вузов, сотрудников Росгвардии поселят в школах.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.



