Кибермошенники из России пытались похитить 23 миллиона рублей из иностранного банка

Трое россиян обвиняются в мошенничестве, сумма ущерба которого превышает 9 млн рублей, а также в попытке хищения со счетов иностранного банка.

Мошенники создавали фиктивные фирмы и счета. Используя доступ к банковским картам иностранного банка, они пытались похитить со счетов их держателей свыше 23 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее из Германии в Россию экстрадировали банковского работника, обвиняемого в кредитно-финансовых махинациях на 236 млн рублей.