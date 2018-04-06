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Германия выдала России банковского работника, обвиняемого в махинациях на 236 миллионов рублей

22:20, 06.04.2018 1
Германия выдала России банковского работника, обвиняемого в махинациях на 236 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Из Германии в Россию экстрадировали банковского работника, обвиняемого в кредитно-финансовых махинациях на 236 млн рублей.

«В Россию из Германии экстрадировали мужчину 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк.

Фигурант работал специалистом департамента безопасности коммерческого банка. Вместе с другими сотрудниками он одобрял заявки по кредитам и санкционировал предоставление денежных средств подставным физическим и юридическим лицам для покупки транспортных средств у одной из компаний. Позже выяснилось, что юридическое лицо не является владельцем автомобилей и не имеет прав на их реализацию.

«В результате действий злоумышленника и его подельников банку был причинен ущерб на общую сумму 236 миллионов рублей», — добавила Волк.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола в августе 2016 года и задержан на территории Германии в октябре того же года.

Ранее Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, обвиненного в кибермошенничестве.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Все кто знают эту историю подтвердят — этот бедолага ничего ни крал, крали в основном Президент,  Вице-Президент, Начальник кредитного отдела банка, и еще один серый кардинал. Первый бежал со всеми деньгами в Доминикану второй тоже за бугор, но потом решили всем вместе  награбленное вернуть за что получили всего лишь условные сроки. Видно дали на лапу дяде. А на этого бедолагу хотят все повесить, как это часто у нас в стране делается. Самое интересное что у этого бедолаги ни копейки из награбленного не было.
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