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Канал BBC назвал Казань городом наций

07:22, 03.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Канал BBC назвал Казань городом наций
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

BBC опубликовал ролик о Казани, в котором назвал столицу Татарстана городом наций. Также Казань сравнили со Стамбулом и Иерусалимом и заявили, что представителей всех вероисповеданий здесь ждет «теплый прием».

О религии и о том, как город готовится принять мусульман-болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году им рассказал ресторатор Айдар Булатов.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.

О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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