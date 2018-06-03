Канал BBC назвал Казань городом наций

BBC опубликовал ролик о Казани, в котором назвал столицу Татарстана городом наций. Также Казань сравнили со Стамбулом и Иерусалимом и заявили, что представителей всех вероисповеданий здесь ждет «теплый прием».

О религии и о том, как город готовится принять мусульман-болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году им рассказал ресторатор Айдар Булатов.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.



О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».