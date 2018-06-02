В Латвии около 4,5 тысячи человек устроили шествие в защиту русских школ

В Латвии началось массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Около памятника Латышским красным стрелкам собралось около 4,5 тыс. человек, чтобы направиться к зданию правительства республики, передает ТАСС.

«Обучение в школах Латвии должно быть в том числе на русском языке. Мы считаем, что пропорцию между языками обучения на уровне основной школы должны определять администрация учебного заведения, родители и муниципалитеты, но никак не министерство образования и науки», — заявил депутат Европарламента от республики и сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов.

По его словам, необходимо пересмотреть принятые ранее законодательные поправки.

«Этого сейчас уже требует и ЕП, где мы с другим евродепутатом от Латвии Андреем Мамыкиным собрали 115 подписей наших коллег в защиту нацменьшинств Латвии, этот сбор все еще продолжается», — добавил он.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис в начале апреля утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало недовольство со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.