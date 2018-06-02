Новости технологий

09:17 МСК
Новости раздела
Технологии

Дуров поблагодарил Apple за возможность обновления Telegram

07:51, 02.06.2018
Дуров поблагодарил Apple за возможность обновления Telegram
Фото: commons.wikimedia.org / File_Upload_Bot

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за возможность установки обновления на устройствах с IOS.

«Спасибо Apple и Тиму Куку за то, что позволили нам доставить последнюю версию Telegram миллионам пользователей, несмотря на недавние неудачи», — говорится в сообщении в Twitter Дурова.

Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS стала доступна в App Store для скачивания.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем