Дуров поблагодарил Apple за возможность обновления Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за возможность установки обновления на устройствах с IOS.
«Спасибо Apple и Тиму Куку за то, что позволили нам доставить последнюю версию Telegram миллионам пользователей, несмотря на недавние неудачи», — говорится в сообщении в Twitter Дурова.
Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.
— Pavel Durov (@durov) 1 июня 2018 г.
Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS стала доступна в App Store для скачивания.ТехнологииIT
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