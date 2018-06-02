Дуров поблагодарил Apple за возможность обновления Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за возможность установки обновления на устройствах с IOS.

«Спасибо Apple и Тиму Куку за то, что позволили нам доставить последнюю версию Telegram миллионам пользователей, несмотря на недавние неудачи», — говорится в сообщении в Twitter Дурова.

Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.

— Pavel Durov (@durov) 1 июня 2018 г.

Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS стала доступна в App Store для скачивания.