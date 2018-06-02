Новости технологий

02:27 МСК
Новости раздела
Технологии

Apple выпустила обновление Telegram в App Store

00:57, 02.06.2018
Apple выпустила обновление Telegram в App Store
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна в App Store для скачивания.

«Apple только что успешно одобрила наше последнее обновление для Telegram iOS, и мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем telegram-канале.

Ранее Дуров заявил, что Apple блокирует обновления Telegram с середины апреля. Основатель мессенджера связал это с блокировкой Telegram в России.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из AppStore приложение Telegram.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем