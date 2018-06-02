Apple выпустила обновление Telegram в App Store

Новая версия приложения Telegram для устройств с операционной системой iOS доступна в App Store для скачивания.

«Apple только что успешно одобрила наше последнее обновление для Telegram iOS, и мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем telegram-канале.

Ранее Дуров заявил, что Apple блокирует обновления Telegram с середины апреля. Основатель мессенджера связал это с блокировкой Telegram в России.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из AppStore приложение Telegram.