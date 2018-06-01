Кировский священник объяснил, почему в город пришли заморозки и выпал снег
Главный миссионер Вятской епархии священник Андрей Лебедев рассказал о причинах наступившей в Кирове непогоды.
Как он написал на своей странице в социальной сети, наступившие заморозки со снегом связаны с отказом кировских депутатов установить памятник в память о царской семье. Священник также добавил, что «похоже только Крестный ход сможет хоть как то вернуть равновесие к Добру».
Напомним, Вятская Епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на Набережной Грина. Автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.
Однако на прошедшем в конце мая заседании кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.Общество Кировская область
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