Кировский священник объяснил, почему в город пришли заморозки и выпал снег

Главный миссионер Вятской епархии священник Андрей Лебедев рассказал о причинах наступившей в Кирове непогоды.

Как он написал на своей странице в социальной сети, наступившие заморозки со снегом связаны с отказом кировских депутатов установить памятник в память о царской семье. Священник также добавил, что «похоже только Крестный ход сможет хоть как то вернуть равновесие к Добру».





Напомним, Вятская Епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на Набережной Грина. Автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.

Однако на прошедшем в конце мая заседании кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.