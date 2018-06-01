За год в Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений

В 2017 году правоохранители Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений. Из них более 250 фактов взяточничества.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на торжестве по случаю 300-летия российской полиции призвал сотрудников МВД быть «первыми помощниками руководства республики».

«Наш безусловный принцип — честность, неподкупность и открытость власти», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

При этом руководитель республики не упомянул ряд скандалов, связанных с сотрудниками отдела МВД по борьбе с коррупцией.

Так, суд обязал экс-главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии вернуть 2 га земли под Уфой. Полицейский арендовал эти земли под пчеловодство, а после оформил их в собственность.

Также одна из бывших сотрудниц отдела была приговорена к колонии за взятку. Верховный суд признал ее виновной в вымогательстве 0,5 млн рублей.

Самым известным стал случай с автомобилем Mercedes, который один из руководителей отдела по борьбе с коррупцией подарил своей невесте. Сообщалось, что после проверки он был уволен из органов.