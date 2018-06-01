Россия направит излишки прошлогоднего урожая зерна в нуждающиеся страны

Россия планирует в рамках Всемирной продовольственной программы ООН направить в качестве гуманитарной помощи в нуждающиеся государства излишки рекордного урожая зерна 2017 года.

«Страну-получателя российской продовольственной помощи, сроки и объемы операции нам предлагается определить самим, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов», — цитируют главу МИД РФ Сергея Лаврова «Известия».

Напомним, в начале 2018 года Международный совет по зерну повысил оценку экспорта зерна на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Таким образом, Россия впервые вышла на второе место по экспорту зерна.