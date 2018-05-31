За год по налоговым преступлениям возмещен ущерб в 35 млрд рублей – Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин констатировал значительное увеличение объемов поступающих в государственную казну платежей. Это связано с существенным повышением уровня выявления налоговых махинаций,



«Если обратиться к цифрам, то в 2017 году в производстве следователей Следственного комитета находилось свыше 5 тысяч дел о налоговых преступлениях. В ходе досудебного производства возмещен ущерб на сумму более 35 миллиардов рублей (для сравнения – в 2014 году сумма составляла 8 млрд рублей)», — заявил Бастрыкин.

Отмечается, что следователи арестовали имущество на сумму свыше 11 млрд рублей. За три месяца 2018 года в производстве находилось почти 2,5 тыс. уголовных дел о налоговых преступлениях (+ 1,4%).

Возмещено в ходе предварительного следствия и доследственных проверок свыше 16 миллиардов рублей», — обозначил глава ведомства.