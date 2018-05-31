СМИ: Глазьев, Ушаков и Сурков могут покинуть администрацию президента
Советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев и два помощника президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков могут уйти в отставку.
По словам источников «Коммерсанта», потребность в советах Глазьева отпала после назначения первым вице-премьером Антона Силуанова.
Место помощника президента Юрия Ушакова, который отвечает за международное сотрудничество, может занять нынешний посол России в Китае Андрей Денисов.
Кандидатом на кресло помощника президента России, который занимается кураторством Украины, называют полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Сейчас эту должность занимает Владислав Сурков.
По информации источников газеты, Владимир Путин может подписать указы по составу руководства АП до конца текущей недели.ОбществоВласть
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