СМИ: Глазьев, Ушаков и Сурков могут покинуть администрацию президента

Советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев и два помощника президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков могут уйти в отставку.

По словам источников «Коммерсанта», потребность в советах Глазьева отпала после назначения первым вице-премьером Антона Силуанова.

Место помощника президента Юрия Ушакова, который отвечает за международное сотрудничество, может занять нынешний посол России в Китае Андрей Денисов.

Кандидатом на кресло помощника президента России, который занимается кураторством Украины, называют полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Сейчас эту должность занимает Владислав Сурков.

По информации источников газеты, Владимир Путин может подписать указы по составу руководства АП до конца текущей недели.