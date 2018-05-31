В Златоусте мастера изготовили единственную в мире саблю имени генерала Шаймуратова

В Златоусте на фабрике художественных изделий «Никон» изготовили единственную в мире саблю имени башкирского генерала Минигали Шаймуратова. Она является точной копией оружия, принадлежавшего легендарному кавалеристу.

Директор фабрики Николай Новиков рассказал, что саблю в честь генерала его попросил сделать директор Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев.

«Я изучил материалы, понял, что это действительно легендарный человек, который достоин того, чтобы о нем слагали песни и ставили ему памятники. И решил, что саблю нужно сделать», — приводит слова Новикова «Башинформ».

Фото: bashinform.ru

Мастера предприятия долго разрабатывали эскиз оружия. Его автором стал художник фабрики Алексей Павлючков. Она изготовлена в соответствии с ГОСТом 1940 года. Клинок абсолютно идентичен оригиналу, а оформление ножен посвящено жизни Шаймуратова.