Новости общества

16:59 МСК
Новости раздела
Общество

В Златоусте мастера изготовили единственную в мире саблю имени генерала Шаймуратова

16:28, 31.05.2018
В Златоусте мастера изготовили единственную в мире саблю имени генерала Шаймуратова
Фото: bashinform.ru

В Златоусте на фабрике художественных изделий «Никон» изготовили единственную в мире саблю имени башкирского генерала Минигали Шаймуратова. Она является точной копией оружия, принадлежавшего легендарному кавалеристу.

Директор фабрики Николай Новиков рассказал, что саблю в честь генерала его попросил сделать директор Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев.

«Я изучил материалы, понял, что это действительно легендарный человек, который достоин того, чтобы о нем слагали песни и ставили ему памятники. И решил, что саблю нужно сделать», — приводит слова Новикова «Башинформ».

Фото: bashinform.ru

Мастера предприятия долго разрабатывали эскиз оружия. Его автором стал художник фабрики Алексей Павлючков. Она изготовлена в соответствии с ГОСТом 1940 года. Клинок абсолютно идентичен оригиналу, а оформление ножен посвящено жизни Шаймуратова.

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем