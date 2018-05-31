Банк Казани начал предоставлять гарантии в формате «экспресс»

Банк Казани предоставляет банковские гарантии до 10 млн рублей сроком до 760 дней в формате «экспресс» для предприятий-участников государственных и муниципальных торгов. Гарантии, выпущенные ООО КБЭР «Банк Казани», являются одним из надежных инструментов обеспечения сделок.

Срок оформления такой гарантии, как правило, составляет не более 4 часов с момента предоставления всех документов, при этом не требуется от клиента ни открытия расчетного счета в Банке Казани, ни предоставления поручительств и каких-либо иных видов обеспечения, ни даже визита в банк.

Базовое комиссионное вознаграждение банка за предоставление банковских гарантий «экспресс» составляет 3% годовых (минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковской гарантии — 1 500 рублей.)

«Мы работаем с юридическими лицами, зарегистрированными и работающими по всей территории России — от Калининграда до Владивостока, от Карелии до республики Алтай. У нас нет «санкционных» регионов — в ореол работы входит и Чеченская республика и Крым», — отмечают в Банке Казани.

Так, по общему количеству предоставленных в апреле 2018 года гарантий Банк Казани занимает двадцать первую строчку с 485 выдачами. Общая сумма выданных гарантий составила немногим более 1 466 млн руб. Этому способствовали два фактора – активная работа банка и запуск интернет-портала ХОЧУКОНТРАКТ.РФ (6+), который сделал процесс получения гарантий еще проще, прозрачнее, дешевле и быстрее. Банк Казани уверено лидирует на первом месте среди республиканских банков РТ и планирует войти в топ-5.

Банк Казани продолжает совершенствовать применяемые подходы и выстраивать бизнес-процессы в полном соответствии с конъюнктурой рынка и ожиданиями клиентов в части скорости обслуживания, поддержания приемлемых тарифов и отсутствия волокиты.





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