ЦСКА и «Уфа» ведут переговоры о трансфере защитника Живоглядова

ЦСКА и «Уфа» ведут активные переговоры о трансфере защитника башкирского клуба Дмитрия Живоглядова, утверждает «Чемпионат».



«ЦСКА вынужден искать нового игрока в линию обороны в связи с возможным расставанием с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. Контракты всех трех опытных игроков истекают, а новые до сих пор не подписаны», — сообщает спортивный портал.



Уфимцы просят за Живоглядова €2,5 млн, что не устраивает московский клуб, который пытается сбить цену. «Армейцы» борются за 24-летнего футболиста с «Краснодаром» и «Локомотивом».

В то же время генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в комментарии «С-Э» эту информацию не подтверждает:

— Официального предложения по этому футболисту у нас нет ни от ЦСКА, ни от какого-то другого клуба.

