Ульяновские депутаты осудили Алексея Куринного, ворвавшегося с толпой в горадминистрацию

Фото: Пресс-служба гордумы Ульяновска - Источник

Депутаты ульяновской гордумы обратились к прокурору города и начальнику регионального УМВД с требованием привлечь виновных в массовых беспорядках.

Напомним, 25 мая члены партии КПРФ под руководством депутата Госдумы Алексея Куринного после несанкционированного митинга ворвались в здание администрации города, где по их вине пострадал попавшийся на лестнице чиновник.

Госслужащий был госпитализирован в областную больницу. Позже врачи диагностировали ему тяжелую травму головы и определили состояние средней тяжести. В больнице пострадавшего посетил губернатор Сергей Морозов.

Депутаты подписали обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку произошедшим действиям, в том числе и поступку Алексея Куринного, сообщили пресс-службе гордумы Ульяновска.