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В Саранске ввели особый транспортный режим из-за ЧМ-2018

13:37, 29.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Саранске ввели особый транспортный режим из-за ЧМ-2018
Фото: adm-saransk.ru

С 1 июня в Саранске вводится особый транспортный режим. В связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года в город не смогут въехать автомобили и автобусы.

В столицу Мордовии на автомобилях массой до 3,5 тонны смогут проехать жители республики или гости, имеющие паспорт болельщика, говорится в сообщении администрации Саранска.

Грузовики массой до 3,5 тонны, при наличии подтверждения маршрута следования на удаленный пункт досмотра грузов города Саранска (УПДГ). Более тяжелые грузовики смогут проезжать в город с 21.00 до 06.00. Однако в дни матчей въезд большегрузов в столицу Мордовии будет запрещен.

Также проехать в Саранск не смогут автобусы без систем спутниковой навигации.

Однако при специальном разрешении от АНО «Организационный комитет «Россия-2018» прибыть в город сможет любой транспорт.

Машины и автобусы можно будет оставить на перехватывающих парковках. От них в город будут ходить специальные шаттлы.

ОбществоИнфраструктура
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