Главу татарстанского поселка уличили в незаконном оформлении дома на берегу Волги

Главу поселка Васильево Лилию Дашевскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, она незаконно передала частному лицу дом на берегу Волги в Васильево.



Рыночная стоимость участка земли в 15 соток составляет не менее 1 млн рублей. При этом сумму нанесенного муниципалитету ущерба определят в рамках расследования уголовного дела.

«Дашевская передала дом и земельный участок на берегу Волги на условиях социального найма лицу, который не был признан нуждающимся. При этом мужчина являлся родственником юриста исполнительного комитета Васильевского сельского поселения. Данный дом и земельный участок мужчина приватизировал и через договор купли-продажи переоформил на юриста исполкома», — сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Афера была совершена в 2013 году, когда Дашевская занимала должность руководителя исполнительного комитета поселка Васильево.

Уголовно дело в отношении главы поселка расследуется по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Отмечается, что в ближайшее время следствие обратится в Зеленодольский районный суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.