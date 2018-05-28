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На бесплатный Wi-Fi в Пензе и другие проекты «ЭР-Телеком Холдинг» потратит 1 миллиард рублей

12:12, 28.05.2018
На бесплатный Wi-Fi в Пензе и другие проекты «ЭР-Телеком Холдинг» потратит 1 миллиард рублей
Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать дорожную карту по реализации соглашения с компанией «ЭР-Телеком Холдинг». В проекты на территории региона компания намерена вложить почти 1 млрд рублей.

«Речь идет о реализации социально значимых проектов, среди которых — создание зон бесплатного Wi-Fi в городе Пензе, функционирование энергоэффективной сети дальнего радиуса действия», — приводит слова Белозерцева пресс-служба губернатора.

Он отметил, что компания также должна провести презентацию технологических продуктов для сельскохозяйственной сферы на областном Дне поля.

Губернатор подчеркнул, что информационные технологии на территории Пензенской области должны развиваться во всех сферах деятельности — здравоохранении, образовании, социальном и жилищно-коммунальном секторах, культуре, промышленности и сельском хозяйстве.

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