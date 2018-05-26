Путин указал правительству не ссылаться на обстоятельства

Сегодня президент России Владимир Путин провел первую встречу с новым правительством. Он попросил министров до 1 октября подготовиться к исполнению майского указа и не ссылаться на обстоятельства.

«Не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают выполнять эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки. Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы», — цитирует Путина РБК.



Напомним, 18 мая Путин подписал указы о назначении нового правительства РФ. «Реальное время» опубликовало полный список министров и вице-премьеров, которые вошли в новый Кабмин.