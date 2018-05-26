Мутко не исключил, что в течение 3-4 месяцев может окончательно покинуть РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко может окончательно уйти из Российского футбольного союза (РФС) через три-четыре месяца.

«Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов, я буду заниматься серьезными вопросами, развитием регионов, повышением качества жизни граждан. Возможно, через три или четыре месяца я уже не буду с вами», — цитирует Мутко «Интерфакс».

Напомним, 18 мая Путин подписал указы о назначении нового правительства. Виталий Мутко теперь будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов.