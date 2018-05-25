С 2023 года содержанием стадиона «Нижний Новгород» займется регион

Затраты на содержание стадиона «Нижний Новгород», построенного к чемпионату мира по футболу, будут субсидироваться на федеральном уровне до 2023 года. После этого статья расходов полностью перейдет на региональный уровень.



«Планируется, что до 2023 года Российская Федерация будет субсидировать затраты на содержание («Стадиона Нижний Новгород»). С 2020 года присоединится субъект, — передает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Глеб Никитин.

По его словам, предполагается, что после 2023 года регион сам будет финансировать содержание объектов.

«Я думаю, что это будет логично. Но концепция, естественно, может быть пересмотрена», — добавил глава региона.