Сегодня в Татарстане гроза и до +18

В пятницу, 25 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике небольшой дождь и гроза.



Ветер юго-западный умеренный до сильного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +13°С до +18°С.

В Казани днем ожидается от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +14°С до +17°С.

