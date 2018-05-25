Сегодня в Татарстане гроза и до +18
В пятницу, 25 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике небольшой дождь и гроза.
Ветер юго-западный умеренный до сильного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.
Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +13°С до +18°С.
В Казани днем ожидается от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +14°С до +17°С.
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