Власти Кирова готовы потратить на строительство детсада более 150 миллионов рублей

Власти Кирова объявили тендер на строительство детского сада. Начальная стоимость контракта составляет 151,5 млн рублей.

Объект должен быть возведен в Кирове на улице Чистопрудненской, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Прием заявок начался 23 мая. Он продлится до 8 июня. Сам аукцион назначен на 13 июня.

Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» Кирова.

Согласно техзаданию, детсад должен быть рассчитан на 260 мест. Площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. В здании планируется разместить бассейн размером 7,2 м на 3,2 м.

Ранее в Уфе власти закрыли детский сад на внеплановый ремонт. Проверка показала, что содержать детей в здании 1957 года постройки стало опасно.