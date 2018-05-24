СМИ: Рогозина сегодня назначат главой «Роскосмоса»

Сегодня бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днем в четверг он проведет встречу с руководителем государства», — рассказал собеседник агентства.



По информации другого источника, заместители главы Роскосмоса Игоря Комарова уже уволились и попрощались с коллективом.



Также сообщается о создании на базе госкорпорации холдинга ракетостроения, куда войдут «Алмаз-Антей» и концерн «Тактическое ракетное вооружение». При этом их акции передавать «Роскосмосу» не планируется.



Ранее СМИ уже сообщали, что Дмитрию Рогозину поступило предложение возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.