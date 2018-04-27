Под водяной аркой в тумане: как «Белавиа» открывала рейс Минск — Казань — Минск

11:51, 27.04.2018 39 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Компания "Белавиа" выполнила первый рейс по маршруту Минск - Казань - Минск, который станет регулярным. В аэропорту столицы Татарстана воздушное судно по традиции встретили водяной аркой. За встречей рейса наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:30
    Самолотики. Хочется улететь в теплые края...
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